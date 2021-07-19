Наблюдаем худший сценарий, – в Индонезии пандемия COVID-19 бьет очередные рекорды

Штамм Дельта уже отправил в кризис систему здравоохранения Индонезии. В стране ежедневно обнаруживают более 40 тысяч инфицирований COVID-19.

Это второй показатель после Великобритании. Самая сложная ситуация на островах Ява и Бали. Там закрыли бары и рестораны.

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В Индонезии – рекордная смертность

Сейчас в Индонезии – ограниченное авиасообщение. В больницах не хватает баллонов с кислородом и койкомест.

Мы уже наблюдаем худший сценарий. Ожидаем, что количество заражений будет расти до 60 тысяч новых случаев ежедневно,

– заявил министр морского хозяйства Индонезии Лухут Панджаитян.

За последние сутки в Индонезии зарегистрировали рекордную смертность от коронавируса – более тысячи. На кладбище в пригороде Джакарты никогда не видели столько гробов. Местные работники вынуждены просить о помощи простых жителей.

Стало известно, что Индонезия запретит въезд иностранцам, которые не вакцинированы против COVID-19, из-за распространения штамма Дельта.

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