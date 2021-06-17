В Индонезии сотни медиков заболели COVID-19 после вакцинации препаратом от Sinovac

Более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на то, что они были привиты китайской вакциной Sinovac.

Десятки врачей в Индонезии были также госпитализированы. Как сообщили чиновники, в стране возникает беспокойство относительно эффективности некоторых вакцин от более вирулентных штаммов вирусов.

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Большинство врачей были бессимптомными и самоизолированными дома

Руководитель районного управления здравоохранения Кудуса в Центральной Яве Бадай Исмойо, сказал, десятки медиков были в больнице с высокой температурой и пониженным уровнем насыщения кислородом.

По данным Индонезийской медицинской ассоциации (IDI), почти все получили вакцину, разработанную китайской компанией Sinovac.

Вакцина Sinovac Biotech — это инактивированная вакцина, разработанная китайским фармацевтическим предприятием, специализирующимся на производстве вакцин от гепатита и гриппа.

Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней. Эта вакцина содержит в своем составе инактивированный вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. По такому же принципу работают вакцины от полиомиелита и гриппа.



Какие существуют вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала