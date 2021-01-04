Индонезия решилась на эксперимент по вакцинации против коронавируса: прививки прежде всего получит трудоспособное население в возрасте 18 – 59 лет, а не пенсионеры.

Благодаря этому индонезийские власти хотят добиться быстрого достижения коллективного иммунитета и оживления экономики, пишет Bloomberg.

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Люди этой категории получат прививки сразу после вакцинации медработников и госслужащих. А другие страны во время вакцинации отдают преимущество пожилым людям, которые более уязвимы к COVID-19.

Почему в первую очередь вакцинируют молодых людей в Индонезии

Сейчас Индонезия имеет доступ только к вакцине Sinovac, которую также получит Украина. Местные власти заявили, что пока у них "недостаточно данных о ее эффективности для пожилых людей, поскольку в клинических испытаниях в стране участвуют люди в возрасте 18 – 59 лет".

В местном Минздраве заявили, что страна "не идет против тренда", уточнив, что власти ждут рекомендаций от регулирующих органов, чтобы принять решение о вакцинации пожилых людей.

Ученые считают, что такая стратегия может замедлить распространение болезни, хотя и не повлиять на смертность, пишет СМИ.

Молодые трудоспособные взрослые, как правило, более активны, более общительны и больше путешествуют, потому эта стратегия должна снизить передачу инфекции в сообществе быстрее, чем вакцинация пожилых людей,

– отметили они.

В то же время пожилые люди больше подвержены риску серьезных заболеваний и смерти, поэтому их вакцинация тоже важна.

Со своей стороны экономисты заявили, что успешная программа вакцинации, которая охватывает примерно 100 миллионов представителей трудоспособного населения, поможет дать толчок экономике, поскольку это восстановит активную экономическую деятельность.