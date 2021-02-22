В США в 2022 году, вероятно, сохранится правило обязательного ношения масок в общественных местах из-за распространения коронавирусной инфекции.

Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи рассказал о том, что и через год масочный режим сохранится.

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Я думаю, что это возможно,

– заявил Фаучи.

Добавим, что в США власти впервые ввели правило обязательного ношения масок лишь в 2021 году. С 1 февраля жильцы должны надевать их в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.

Интересно! Масочный режим не распространяется на детей в возрасте до двух лет и лиц с определенными медицинскими противопоказаниями.

Добавим, что президент США 20 января подписал указ о ношении масок в федеральных зданиях и для госслужащих. Администрация Джо Байдена допускает возможность направить маски непосредственно всем американцам.

К слову, днями ранее в администрации США заявили, что не будут дарить бедным странам ни одной дозы вакцины против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.

Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала