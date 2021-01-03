В Швейцарии обнаружили новые случаи заражения мутировавшим штаммом коронавируса из Великобритании. Вероятнее всего, он уже циркулирует в стране.

В кантоне Женевы обнаружили еще 5 новых случаев инфицирования этим штаммом коронавируса. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Женевы.

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Так, новые случаи заражения этой разновидностью коронавируса зафиксировали в течение недели. Теперь в стране уже 10 таких случаев.

Следовательно, власти уже сделали вывод, что мутировавший штамм коронавируса распространяется и циркулирует внутри страны. Дело в том, что теперь речь идет не только о случаях, когда новый штамм вируса находили у приезжих или тех, кто приехал из Великобритании.

Что этому предшествовало:

Первые случаи заражения британским штаммом коронавируса в Швейцарии обнаружили накануне 25 декабря.

Также в стране обнаружили 2 случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

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