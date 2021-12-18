Инфицированные Омикроном в 11 раз реже нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой

Данные из Южно-Африканской Республики, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, 1,7% инфицированных им нуждаются в госпитализации.

В то же время для штамма Дельта этот показатель составлял 19% – то есть примерно в 11 раз больше. Об этом на пресс-конференции 17 декабря заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала.

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Актуальные данные заболеваемости из ПАР

Во время третьей волны коронавируса в стране, когда доминировал штамм Дельта, из 4 485 инфицированных госпитализации нуждались в 888 человек (19%).

За такой же промежуток четвертой волне (вероятно, когда доминантным уже был штамм Омикрон) инфицировались вчетверо больше людей – 20 207, но госпитализировали лишь 348 (1,7%).

Омикрон действительно заразнее

Данные из ЮАР подтверждают предварительное заключение ученых о большей заразности Омикрона, если сравнить с другими вариантами вируса.

Кроме того, новые данные указывают на меньший риск госпитализации после инфицирования. Большинство инфицированных Омикроном переносят COVID-19 в легкой форме.

Опыт ЮАР не обязательно повторят другие страны

В то же время это не означает, что ситуация в ЮАР будет соответствовать распространению Омикрона в других странах – в частности потому, что большинство населения ЮАР является молодым. Кроме того, 70 – 80% жителей, по оценкам местных органов здравоохранения, могли переболеть COVID-19.

В Европе же, например, больше людей старшего возраста. А также больше охвата вакцинацией. Поэтому, пока неизвестно, как Омикрон повлияет на течение пандемии.

В то же время в отличие от предыдущих волн коронавирус, сейчас в Южно-Африканской Республике не такая загруженность коек в больницах, поэтому туда принимают пациентов и с заболеванием средней тяжести.

Что об Омикроне говорят в ВОЗ? Во Всемирной организации здравоохранения тоже предупредили о Во Всемирной организации здравоохранения тоже предупредили о чрезвычайно высокой скорости распространения штамма коронавируса Омикрон. Однако в организации сделали вывод, что штамм вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

В Украине сообщили оВ частности, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что человек, который оказался инфицированным этим штаммом, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

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