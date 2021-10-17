Однако в начале пандемии больной мог заразить всего до 2 человек. Об этом рассказала врач-инфекционистк консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы, координатор управления здравоохранения Житомирской ОГА Ольга Сахневич.

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Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом 1,5 – 2 человека, то при штамме Дельта – 9 – 11 человек,

– заявила инфекционистка.

Она отметила, что это приведет к быстрому росту количества больных коронавирусом. В принципе, это уже можно наблюдать по всему миру, в том числе и в Украине.

Кроме того, такая скорость его распространения связана с тем, что движущей силой распространения коронавируса будут как раз дети и подростки. Каждый год в начале эпидсезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми болеют дети. Они заболели, принесли болезнь в семью, а потом во второй волне у нас болеют взрослые,

– подытожила Сахневич.

Что известно о штамме коронавируса Дельта: кратко

Этот вариант коронавирус SARS-CoV-2 впервые зафиксировали в декабре 2020 года в Индии.

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных больных.

Ранее в НАН Украины предусмотрели, что мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, диарея, головная боль, боль в горле и насморк. Однако кашель и потеря обоняния или вкуса случаются реже.