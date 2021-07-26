Мужчина выдал себя за жену

Мужчина решил обманом попасть на самолет – он надел на борт никаб – мусульманский женский головной убор, который закрывает лицо и имеет лишь узкую прорезь для глаз.

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Он также имел при себе паспорт жены и ее отрицательный результат теста на коронавирус.

Как его разоблачили

Его вряд ли поймали бы, если бы он не переоделся в свою обычную одежду посреди полета, лишь тогда стюардесса подняла тревогу.

Полиция сообщила, что мужчину задержали после посадки самолета. Кроме того, мужчину сразу же протестировали на коронавирус, когда тест оказался положительным, его отправили на самоизоляцию домой.

Опасность для других пассажиров

Мужчину привлекут к ответственности, как только закончится карантин.

Инцидент произошел на фоне жестких ограничений на поездки в Индонезию, которая сейчас является эпицентром вспышки коронавируса в Азии – почти 50 тысяч случаев в день.

Медленное развертывание вакцинации и распространение высоко инфекционного варианта Дельта называют причинами дальнейшего распространения вируса.