Инфицированный штаммом Омикрон датчанин посетил многотысячный концерт

У человека, посетившего концерт в Дании, обнаружили штамм Омикрон. На событие собрались почти 2 тысячи зрителей.

Из-за этого инцидента теперь на COVID-19 протестируют всех там присутствующих зрителей. Об этом заявило датское управление здравоохранения.

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Что известно о случае на концерте

Концерт состоялся в северном городе Ольборг 27 ноября. В самом концертном зале находилось примерно 1 600 зрителей. Вместе с тем во время концерта, в соседнем зале состоялось еще одно мероприятие. На котором присутствовали почти 400 человек.

После концерта гости имели возможность продолжить вечеринку в фойе центра.

Директор заведения уверяет, что у всех посетителей перед входом требовали предъявить "ковид-пропуска", удостоверяющие прохождение вакцинации от коронавируса, или отрицательный тест. Он подчеркнул, что во время субботнего концерта сотрудники соблюдали правила.

Мы строго следуем инструкциям. В связи с этим никто не зашел в заведение без "ковидного пропуска",

– отметил он.

Будут тестировать всех

В результате чего всех, кто посетил в субботу эти мероприятия (почти 2 тысяч человек), теперь должны пройти ПЦР-тестирования.

В Дании уже подтвердили 4 случая нового варианта коронавируса Омикрон. Все они прибыли из Южной Африки.

Сам исполнитель опубликовал в инстаграме серию фотографий с концерта, на одной из которых он позирует на сцене перед переполненной аудиторией.

"Это все еще похоже на сон. Спасибо за вчера, Ольборг!", – написал он.

Новый вариант коронавируса: главное

Впервые новый вариант коронавируса идентифицировали британские исследователи 24 ноября. В частности, генетики обнаружили в штамме 32 мутации, которые свидетельствуют о большей способности к распространению и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин.

Поэтому некоторые страны приняли решение приостановить авиасообщение с ЮАР. В частности, Великобритания и Германия, впоследствии к ним присоединились Хорватия, Италия и Нидерланды.

Украинский МИД тоже рекомендует украинцам пока воздержаться от поездок в Южную Африку, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.