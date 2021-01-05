Информация о запрете продажи повседневных товаров во время карантина – фейк, – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время локдауна не соответствует действительности. Усиленные карантинные ограничения в Украине начнут действовать 8 января и продлятся до 24 числа включительно.
Что сказал Степанов
"Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной", – подчеркнул глава Минздрава во время брифинга 5 января, сообщает 24 канал.
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Для подтверждения этих слов Степанов обнародовал перечень товаров, которыми разрешено торговать во время локдауна. Это:
- продукты питания,
- лекарственные средства,
- изделия медицинского назначения,
- средства гигиены,
- средства связи,
- ветеринарные препараты,
- корма,
- семена,
- средства для защиты растений.
Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов,
– заметил Степанов.
Министр добавил, что был также вопрос о бытовой химии. Но его рассмотрят и уточнят некоторые моменты на ближайшем заседании Кабмина, которое запланировано на 5 января.
По словам Степанова, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет купить, то исходил из того, что карантинные ограничения продлятся в Украине лишь 16 дней.
"Это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов до весны, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом и чтобы выдержала наша медицинская система", – подчеркнул он.
Отметим, накануне, 4 января, появилась информация, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу, корм для животных и другие товары повседневного потребления.
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