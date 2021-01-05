Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время локдауна не соответствует действительности. Усиленные карантинные ограничения в Украине начнут действовать 8 января и продлятся до 24 числа включительно.

Что сказал Степанов

"Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной", – подчеркнул глава Минздрава во время брифинга 5 января, сообщает 24 канал.

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Для подтверждения этих слов Степанов обнародовал перечень товаров, которыми разрешено торговать во время локдауна. Это:

продукты питания,

лекарственные средства,

изделия медицинского назначения,

средства гигиены,

средства связи,

ветеринарные препараты,

корма,

семена,

средства для защиты растений.

Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов,

– заметил Степанов.

Министр добавил, что был также вопрос о бытовой химии. Но его рассмотрят и уточнят некоторые моменты на ближайшем заседании Кабмина, которое запланировано на 5 января.

По словам Степанова, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет купить, то исходил из того, что карантинные ограничения продлятся в Украине лишь 16 дней.

"Это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов до весны, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом и чтобы выдержала наша медицинская система", – подчеркнул он.

Отметим, накануне, 4 января, появилась информация, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу, корм для животных и другие товары повседневного потребления.

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