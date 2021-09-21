Лекарство доставили в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза, который предоставила американская благотворительная организация Direct Relief. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

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Всего в Украину доставили:

20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab);

40 тысяч флаконов Этесевимаба (Etesevimab).

Уже также есть обновленный протокол, который будет регулировать их применение. Это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

Как действуют эти лекарства

Лекарства действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение SARS-CoV-2 в клетку человека. Это нейтрализует действие вируса и предотвращает возникновение осложнений и попадание в больницу.

Напомним, что Минздрав также уже закупил 2 784 флакона препарата Тоцилизумаб и 14 346 упаковок Ремдесевира.

Справка. Direct Relief (Калифорния, США) – общественная некоммерческая, неконфессиональная и неполитическая организация, деятельность которой направлена на оказание медицинских товаров и услуг для улучшения медицинской помощи, качества жизни и восстановления человеческого достоинства в Соединенных Штатах и за их пределами, сообщили в Минздраве.