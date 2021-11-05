У некоторых пациентов с коронавирусом могут возникать кожные симптомы. К примеру, сыпь на теле или же необычные раздражения кожи пальцев ног.

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Сыпь на коже может быть единственным признаком коронавируса у ребенка

Чаще всего кожные симптомы во время коронавируса возникают именно у детей. Врач Доун Дэвис объяснила, что детская иммунная система только учится, как вести себя с инфекцией и работает не так, как у взрослых. Так что все это отражается на коже.

У большинства детей с COVID-19 на столько легкие симптомы, что сыпь может быть единственным признаком инфекции.

Сыпь, которая появляется у детей, может быть внушительной, особенно если учесть размер кровеносных сосудов ребенка. Сыпь может быть более интенсивной из-за сильного иммунного ответа или из-за того, что у детей кровеносные сосуды меньше, чем у взрослых,

– пояснила она.

Самые распространенные виды COVID-высыпаний у взрослых

Еще одно кожное проявление, которое произошло в начале пандемии у людей всех возрастов – это COVID-19 на пальцах ног.

При COVID-19 у вас может быть 2 вида сыпи:

васкулитоподобная сыпь;

коагулопатичная сыпь.

По словам Дэвис, это происходит из-за того, что стойкий иммунный ответ может вызвать раздражение кровеносных сосудов, проблемы с кровообращением и тромбообразование в сосудах. Наиболее уязвимые части тела – это руки и ноги.