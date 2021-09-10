В Министерстве здравоохранения сообщили, что все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от коронавируса. Сделать это можно по той же процедуре, что и граждане Украины.

Внимание Витамин D или витамин С: что действительно улучшает иммунитет

Как записаться на прививку

По данным ведомства, иностранцы могут записаться на прививки в ближайший пункт прививки или центра вакцинации онлайн или по их контактным телефонам.

Следовательно, право на бесплатные прививки, имеют:

  • иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;
  • лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Как получить сертификат

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 иностранцы могут получить у врача, проводившего прививку. Также, если они подписали декларацию с семейным врачом, то этот документ можно получить непосредственно у него.

Медуслуги для иностранцев

В Минздраве отметили, что для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться:

  • за счет собственных денег;
  • денег добровольного медицинского страхования;
  • других источников, не запрещенных законодательством.

При этом собственно вакцина от COVID-19 является бесплатной.

Напомним Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19, – Минздрав

Вакцинация в Украине: главное

  • Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля 2021 года Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето. Он заявил, что выполнил свое обещание о 5 миллионах привитых украинцев за первые 100 дней работы во главе Минздрава, хотя и с опозданием на неделю.
  • Сейчас в Украине проводят прививку препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna. Все они признаны ВОЗ.
  • В целом от начала вакцинальной кампании прививали 5 789 254 человека, из них получили одну дозу – 5 789 252 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
  • Всего провели 10 407 825 прививок по состоянию на 10 сентября.