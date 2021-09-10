Иностранцы и не только: кто еще может вакцинироваться от COVID-19 в Украине

На нынешнем этапе вакцинальной кампании в Украине прививка доступна бесплатно всем гражданам. Получить укол могут не только украинцы.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от коронавируса. Сделать это можно по той же процедуре, что и граждане Украины.

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Как записаться на прививку

По данным ведомства, иностранцы могут записаться на прививки в ближайший пункт прививки или центра вакцинации онлайн или по их контактным телефонам.

Перечень и контакты центров и пунктов можно найти по ссылке или позвонить на линию помощи 0 800 60 20 19.

Следовательно, право на бесплатные прививки, имеют:

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;

лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Как получить сертификат

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 иностранцы могут получить у врача, проводившего прививку. Также, если они подписали декларацию с семейным врачом, то этот документ можно получить непосредственно у него.

Медуслуги для иностранцев

В Минздраве отметили, что для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться:

за счет собственных денег;

денег добровольного медицинского страхования;

других источников, не запрещенных законодательством.

При этом собственно вакцина от COVID-19 является бесплатной.

Напомним Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19, – Минздрав

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