Иностранцы и не только: кто еще может вакцинироваться от COVID-19 в Украине
Источник:Минздрав Украины
На нынешнем этапе вакцинальной кампании в Украине прививка доступна бесплатно всем гражданам. Получить укол могут не только украинцы.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от коронавируса. Сделать это можно по той же процедуре, что и граждане Украины.
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Как записаться на прививку
По данным ведомства, иностранцы могут записаться на прививки в ближайший пункт прививки или центра вакцинации онлайн или по их контактным телефонам.Внимание! Перечень и контакты центров и пунктов можно найти по ссылке или позвонить на линию помощи 0 800 60 20 19.
Следовательно, право на бесплатные прививки, имеют:
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;
- лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
Как получить сертификат
Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 иностранцы могут получить у врача, проводившего прививку. Также, если они подписали декларацию с семейным врачом, то этот документ можно получить непосредственно у него.
Медуслуги для иностранцев
В Минздраве отметили, что для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться:
- за счет собственных денег;
- денег добровольного медицинского страхования;
- других источников, не запрещенных законодательством.
При этом собственно вакцина от COVID-19 является бесплатной.
Напомним Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19, – Минздрав
Вакцинация в Украине: главное
- Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля 2021 года Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето. Он заявил, что выполнил свое обещание о 5 миллионах привитых украинцев за первые 100 дней работы во главе Минздрава, хотя и с опозданием на неделю.
- Сейчас в Украине проводят прививку препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna. Все они признаны ВОЗ.
- В целом от начала вакцинальной кампании прививали 5 789 254 человека, из них получили одну дозу – 5 789 252 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
- Всего провели 10 407 825 прививок по состоянию на 10 сентября.