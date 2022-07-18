Маммография может помочь предсказать инсульт

Кальцификация артерий молочной железы может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин старшего возраста. Причем эту патологию можно увидеть при проведении обычной маммографии.

Кальцификация артерий молочной железы

Согласно новому исследованию американских ученых, выявление кальцификации артерий молочной железы на маммограммах связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе. Это открытие может быть полезно для определения риска болезней сердца и инсульта у женщин.

Читайте также: Почему месячные начинаются раньше цикла и насколько это опасно

Кальцификация артерий молочной железы является наиболее распространенным явлением. Оно проявляется в виде белых участков в артериях молочной железы на маммограмме. Но раньше врачи не уделяли этой особенности должного внимания.

Как происходило исследование

Ученые изучали медицинские записи более 5000 женщин в возрасте от 60 до 79 лет, прошедших скрининговую маммографию. Также у участниц не было в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний или рака груди. Исследователи оценивали общее состояние здоровья женщин и следили за их электронными медицинскими картами в течение примерно 6,5 лет после маммографии, чтобы выяснить, у кого из них возникли проблемы с сердцем.

Анализ выявил, что женщины, у которых на маммограмме была обнаружена кальцификация грудных артерий, были на 51% более склонны к развитию сердечных заболеваний или инсульта по сравнению с женщинами без подобной патологии.

Кальцификация может свидетельствовать о плохом здоровье сердца, а клиницисты могут использовать эту информацию для обсуждения с пациенткой способов поддержания здоровья сердца, таких как постоянная физическая активность, высококачественная диета и здоровый вес.