Согласно статистике Центра общественного здоровья, каждые 10 минут от инсульта умирает 1 житель Украины. В общей сложности болезнь уносит жизни около 50 тысяч человек в год.

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На территории нашей страны с последствиями инсульта живут несколько сотен тысяч человек. Поэтому важно понимать, что чем быстрее пациенту окажут профессиональную помощь, тем больше его шансов избежать тяжелых осложнений.

Инсульт приводит к смерти в 30% случаев и к инвалидизации в 50% случаев. В течение следующих 5 лет после припадка, инсульт убивает около половины перенесших его.

Инсульт – что это? Это острый эпизод нехватки кровообращения участка головного мозга. Если кровоснабжение крови ограничивается или прекращается, клетки мозга начинают отмирать со скоростью примерно 2 миллиона нервных клеток в минуту. Инсульт может привести к травме мозга, инвалидности и смерти. Но его можно предотвратить в 80% случаев.

Выделяют две разновидности инсульта: Ишемический – когда артерия, которая снабжает кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется.

– когда артерия, которая снабжает кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется. Геморрагический – вызван разрывом мозговой артерии. Как распознать инсульт: основные симптомы Проявления инсульта зависят от пораженной части мозга. Удобнее всего запомнить самые распространенные симптомы инсульта по аббревиатуре МОЗОК: М – речь (мовлення). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопросы.

О – глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

З – головокружение (запаморочення). Утрата равновесия или головокружение в голове.

О – лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи.

К – конечности (кінцівки). Внезапная слабость или онемение конечностей. Важно! Иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью. Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных симптомов – немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Чем быстрее получить профессиональную помощь медиков, тем больше шансов на полноценное выздоровление.



Как распознать инсульт / Инфографика 24 Канала

Наибольшие факторы риска инсульта: высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, курение и чрезмерное употребление алкоголя, высокий уровень холестерина в крови, ожирение и диабет.

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Запишите точное время приступа. Положите под спину человека подушки, приподняв голову на 30%, после чего расстегните одежду пациента и откройте окно. Ни в коем случае не давайте человеку пить и есть.