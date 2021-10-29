Осторожно, инсульт: основные симптомы и как оказать первую помощь
Источник:Центр общественного здоровья
Каждые 4 минуты в Украине происходит один инсульт. К Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, мы решили напомнить, как распознать симптомы и оказать первую помощь.
Согласно статистике Центра общественного здоровья, каждые 10 минут от инсульта умирает 1 житель Украины. В общей сложности болезнь уносит жизни около 50 тысяч человек в год.
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На территории нашей страны с последствиями инсульта живут несколько сотен тысяч человек. Поэтому важно понимать, что чем быстрее пациенту окажут профессиональную помощь, тем больше его шансов избежать тяжелых осложнений.
Инсульт приводит к смерти в 30% случаев и к инвалидизации в 50% случаев. В течение следующих 5 лет после припадка, инсульт убивает около половины перенесших его.
Выделяют две разновидности инсульта:
- Ишемический – когда артерия, которая снабжает кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется.
- Геморрагический – вызван разрывом мозговой артерии.
Как распознать инсульт: основные симптомы
Проявления инсульта зависят от пораженной части мозга. Удобнее всего запомнить самые распространенные симптомы инсульта по аббревиатуре МОЗОК:
М – речь (мовлення). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопросы.
О – глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.
З – головокружение (запаморочення). Утрата равновесия или головокружение в голове.
О – лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи.
К – конечности (кінцівки). Внезапная слабость или онемение конечностей.
Как распознать инсульт / Инфографика 24 Канала
Наибольшие факторы риска инсульта: высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, курение и чрезмерное употребление алкоголя, высокий уровень холестерина в крови, ожирение и диабет.
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Запишите точное время приступа. Положите под спину человека подушки, приподняв голову на 30%, после чего расстегните одежду пациента и откройте окно. Ни в коем случае не давайте человеку пить и есть.