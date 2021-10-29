Осторожно, инсульт: основные симптомы и как оказать первую помощь

Каждые 4 минуты в Украине происходит один инсульт. К Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, мы решили напомнить, как распознать симптомы и оказать первую помощь.

Согласно статистике Центра общественного здоровья, каждые 10 минут от инсульта умирает 1 житель Украины. В общей сложности болезнь уносит жизни около 50 тысяч человек в год.

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На территории нашей страны с последствиями инсульта живут несколько сотен тысяч человек. Поэтому важно понимать, что чем быстрее пациенту окажут профессиональную помощь, тем больше его шансов избежать тяжелых осложнений.

Инсульт приводит к смерти в 30% случаев и к инвалидизации в 50% случаев. В течение следующих 5 лет после припадка, инсульт убивает около половины перенесших его.

Инсульт – что это? Это острый эпизод нехватки кровообращения участка головного мозга. Если кровоснабжение крови ограничивается или прекращается, клетки мозга начинают отмирать со скоростью примерно 2 миллиона нервных клеток в минуту. Инсульт может привести к травме мозга, инвалидности и смерти. Но его можно предотвратить в 80% случаев.

Выделяют две разновидности инсульта: Ишемический – когда артерия, которая снабжает кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется.

– когда артерия, которая снабжает кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется. Геморрагический – вызван разрывом мозговой артерии. Как распознать инсульт: основные симптомы Проявления инсульта зависят от пораженной части мозга. Удобнее всего запомнить самые распространенные симптомы инсульта по аббревиатуре МОЗОК: М – речь (мовлення). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопросы.

О – глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

З – головокружение (запаморочення). Утрата равновесия или головокружение в голове.

О – лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи.

К – конечности (кінцівки). Внезапная слабость или онемение конечностей. Важно! Иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью. Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных симптомов – немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Чем быстрее получить профессиональную помощь медиков, тем больше шансов на полноценное выздоровление. Иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.. Чем быстрее получить профессиональную помощь медиков, тем больше шансов на полноценное выздоровление.



Как распознать инсульт / Инфографика 24 Канала

Наибольшие факторы риска инсульта: высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, курение и чрезмерное употребление алкоголя, высокий уровень холестерина в крови, ожирение и диабет.

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Запишите точное время приступа. Положите под спину человека подушки, приподняв голову на 30%, после чего расстегните одежду пациента и откройте окно. Ни в коем случае не давайте человеку пить и есть.