Интенсивная нагрузка или 10 тысяч шагов в день: что эффективнее

Безусловно, что оба типа нагрузок полезны для здоровья и необходимы для поддержания формы. Но ученые пришли к выводу, что интенсивные занятия компенсируют сидячий образ жизни эффективнее, а выполнять их можно реже.

Ученые из Бостонского университета хотели выяснить, как интенсивность физической активности влияет на физическую подготовку человека. Исследователи стремились получить конкретные рекомендации, чтобы люди могли осознанно выбирать тип и частоту нагрузки для укрепления формы.

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Как проводили анализ

В исследовании приняли участие около 2000 человек, которые придерживались собственного режима тренировок. В начале эксперимента ученые оценили состояние здоровья участников. А через 8 лет выполнили повторный анализ.

Результаты исследования достаточно положительные

Во-первых, ученые установили несколько положительных связей. Большую часть негативного влияния сидячего образа жизни можно компенсировать высоким уровнем активности и физической нагрузки.

Более того, организм способен запоминать и хранить пользу предыдущей физической активности (даже если человек стал заниматься менее интенсивно).

В чем разница между ходьбой и интенсивной нагрузкой

По сравнению со стандартными 10 тысячами шагов в день, интенсивные физические нагрузки оказались полезными более чем втрое.

Если ходьба позволяет поддерживать организм и сохранять форму, то интенсивные нагрузки улучшают здоровье и замедляют неизбежный спад, который наблюдается с возрастом.

При этом ученые отметили, что интенсивная ходьба была связана с высшими уровнем физической подготовки, поэтому такие нагрузки прекращать не стоит.