Интересный способ, чтобы поощрить вакцинироваться, используют на Полтавщине

Полтавская власть решила использовать не новый, но интересный способ, чтобы побудить своих жителей к прививке против коронавируса. Там рассылают поощрительные смс-сообщения.

Говорят, так в области мотивируют людей прививаться против COVID-19 с помощью нетрадиционных методов. Об этом рассказал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, в рассылке сообщений помогает один из мобильных операторов. Для этого накануне подписали меморандум. Также сейчас выбирают и другие форматы для поощрения к вакцинации.

Ранее планировали также проводить какие-то розыгрыши призов, чтобы стимулировать людей вакцинироваться.

Кроме этого, областная власть проанализировала ход кампании по вакцинации на Полтавщине. Там выявили коммуникационные и информационные проблемы, которые препятствуют процессу иммунизации населения. И все это – накануне новой волны заболеваемости. Об этом сказал директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак.

Как записаться на прививку

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пункты прививок. Они есть в большинстве медучреждениях. Нужно позвонить в регистратуру нужного заведения.

Также можно зарегистрироваться по телефону или онлайн в центры массовой вакцинации в разных городах Украины.

Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на этом сайте.

Кроме этого, регистрироваться на прививки против COVID-19 в "Дия" больше не нужно. Теперь вакцинация доступна всем желающим.

Этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала