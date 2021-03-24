Во время пандемии коронавируса в мире есть люди, которые пытаются заработать на страхе других относительно заболевания, "постковидного синдрома" и вакцинации. Примером стал африканский "целитель", который в интернете продает рецепты "зелья".

"Целитель" убеждает, что его масла могут буквально "вытащить" вакцину из тела. Продает ее колдун в виде мази ценой около 120 фунтов – 4600 гривен.

Читайте также Здесь – 6 тысяч гривен, там – 700 евро: гендиректор Днепропетровской больницы об оттоке кадров

К чудо-средству африканский "целитель" предлагает покупателям инструкцию: следует втирать мазь в место инъекции, "пока препарат не выскочит и не образует гной".

Эксперты уже раскритиковали рецепт средства, заявив, что это, очевидно, подделка и может быть даже опасной. Никаких ингредиентов не указано. Ученые отмечают, что вакцины, которые сейчас используются в Великобритании компаний Pfizer и AstraZeneca являются безопасными. Поэтому непонятно, почему стоит использовать чудо-масла и как они будут работать.

Врач Саймон Кларк, доцент кафедры клеточной микробиологии в Университете Рединга, сказал, что этот продавец даже сам не представляет, что это за препарат и чем он занимается.

В интернете есть немало "колдунов", которые предлагают средства от коронавируса

В прошлом году в Сети было опубликовано немало предложений по продаже лекарств от "ковида" с "целебной энергией" ценой до 80 фунтов стерлингов.

Кроме того, в сети можно увидеть других "колдунов", которые обещают поднять иммунитет против болезни с помощью медитации.