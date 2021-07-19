Об этом Виктор Ляшко рассказал на брифинге 19 июля.
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По словам главы Минздрава, сейчас достаточно исследований, подтверждающих эффективность вакцины CoronaVac в слычае сокращения срока между дозами.
Сейчас появляются исследования о том, что можно уменьшать срок между двумя дозами CoronaVac до 14 дней. Сейчас этот вопрос рассматривается,
– отметил Виктор Ляшко.
Также глава Минздрава считает, что вскоре EMA признает CoronaVac и соответствующие COVID-сертификаты. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
Что известно о вакцинации препаратом CoronaVac
По состоянию на 19 июля в Украине из общего количества вакцинированных, прививки препаратом Coronavac получили 837 408 человек.
В то же время другое исследование тайских врачей показало, что китайская вакцина Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител, но не полностью.