Интервал между прививками CoronaVac могут сократить до 14 дней, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время в Украине могут изменить рекомендацию об интервале между двумя дозами CoronaVac. Срок, вероятно, сократят до 14 дней.

Об этом Виктор Ляшко рассказал на брифинге 19 июля.

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По словам главы Минздрава, сейчас достаточно исследований, подтверждающих эффективность вакцины CoronaVac в слычае сокращения срока между дозами.

Сейчас появляются исследования о том, что можно уменьшать срок между двумя дозами CoronaVac до 14 дней. Сейчас этот вопрос рассматривается,

– отметил Виктор Ляшко.

Также глава Минздрава считает, что вскоре EMA признает CoronaVac и соответствующие COVID-сертификаты. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Что известно о вакцинации препаратом CoronaVac

По состоянию на 19 июля в Украине из общего количества вакцинированных, прививки препаратом Coronavac получили 837 408 человек.

Последние исследования показывают, что вакцина на 100% эффективна от тяжелых случаев и вызвала сильный иммунный ответ.

и вызвала сильный иммунный ответ. В 83,5% случаев две дозы способны защитить от инфицирования коронавируса.

В то же время другое исследование тайских врачей показало, что китайская вакцина Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител, но не полностью.