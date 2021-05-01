В Минздраве Украины сообщили, что благодаря таким выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca.

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Да, во Франции Высший орган здравоохранения, учитывая имеющиеся данные об эффективности и иммуногенности, свидетельствующие о положительном влиянии при увеличении интервала между введением доз, рекомендует интервал от 9 до 12 недель.️

Постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха в Германии отметил, что для полной вакцинации необходимо введение двух доз вакцины AstraZeneca.

Интервал между двумя сцеплениями должен составлять 12 недель, если это возможно,

– добавили в сообщении.

️Национальний консультативный комитет Канады по иммунизации рекомендовал максимально увеличить количество лиц, которые будут привиты первой дозой вакцины в условиях ограниченной поставки вакцин против COVID-19 и прививать население второй дозой через 4 месяца после первой.

"На сегодня, опираясь на опыт этих стран, в Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель", – заявили в Минздраве Украины.