В 2016 году ученый Есинори Осуми получил Нобелевскую премию за изучение аутофагии – самопереваривания клеток. Чтобы клетки быстрее приступали к аутофагии, он заставлял их голодать.

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Для обычного человека это открытие практической пользы не несет и не доказывает, что людям нужно голодать. Но со временем это может привести к открытию новых лекарств или методов лечения таких заболеваний, как рак.

Виды интервального голодания

Однодневное голодание: человек не ест ничего раз в неделю, а в оставшиеся дни питается нормально.

5/2: человек ничего не ест два дня в неделю, в оставшиеся дни питается нормально.

Ежедневное голодание – человек питается нормально, но лишь в пределах восьмичасового интервала ежедневно. Например, не ест завтрак, но обедает около 12 часов дня и ужинает до 8 часов вечера.

Сторонники диеты считают, что это помогает сбросить вес и улучшить общее состояние здоровья.

Что можно есть

В период, когда можно есть нет запретов на конкретные продукты. Во время голодания можно употреблять только воду, несладкий чай или кофе и другие низкокалорийные напитки. Молоко и молочные продукты тоже нельзя.

Польза и вред для здоровья

Единого мнения об интервальном голодании нет: существуют исследования, которые показывают как пользу интервального голодания, так и вред.

В одном исследовании 100 человек разделили на три группы. Участники первой группы в один день никак не ограничивали себя, а во второй ели лишь небольшое количество пищи. Дальше дни чередовались. Во второй группе ели нормально каждый день, но с дефицитом калорий. А в третьей никаких ограничений не было.

Через год у участников измерили изменения веса, артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня триглицеридов, глюкозы, инсулина натощак, инсулинорезистентности, С-реактивного белка и гомоцистеина. В первой и второй группе были похожие результаты, и исследователи пришли к выводу, что интервальное голодание не имеет преимуществ.

Другое исследование с участием 16 человек показало, что интервальное голодание приводит к снижению веса. Но длилось оно всего 22 дня, поэтому непонятно, действует ли диета в долгосрочной перспективе. К тому же исследователи не сравнивали другие методы похудения может оказаться, что интервальное голодание является менее эффективным.

Важно отметить, что периодическое голодание может иметь неприятные побочные эффекты, но обычно они исчезают в течение месяца. Побочные эффекты могут включать:

Голод

Утомление

Бессонницу

Тошноту

Головные боли

Прерывистое голодание безопасно для многих людей, но не для всех. Пропуск приема пищи может быть не лучшим способом контролировать свой вес, если вы беременны или кормите грудью. Если у вас есть камни в почках, гастроэзофагеальный рефлюкс, диабет или другие медицинские проблемы, поговорите со своим врачом, прежде чем начать интервальное голодание.