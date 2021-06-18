Интервальное голодание еще опаснее, чем считалось ранее

Интервальное голодание не только не имеет преимущества по сравнению с привычной диетой и способствует потере мышечной массы, но почти не помогает сжиганию жировой ткани.

Интервальным голоданием называют ряд практик, при которых люди ограничивают себя в еде в течение нескольких дней в неделю или в течение части каждый день. В последние годы такие диеты приобрели большую популярность.

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Ранее исследования интервального голодания давали смешанные результаты. Обычно они подтверждали его безопасность и показывали эффективность, сопоставимую с эффективностью диеты с ограничением калорийности. Исследования проводились для различных типов голодания.

Как происходило исследование

В новой работе ученые хотели уточнить, существует ли какая-то специфическая польза, которую может принести организму интервальное голодание, но не дает ограничение калорийности рациона. Участников разделили на три группы. В первой группе добровольцы голодали через день, но в день после голодания они ели на 100% больше, чем обычно.

Вторая группа придерживалась подобного режима, но после голодания ее участники ели на 50% больше. В третьей группе калорийность ежедневного рациона была сокращена на 25%. Ни у кого из добровольцев не было ожирения.

Количество калорий в рационе участников второй и третьей группы сократилось в равной степени. В третьей группе люди получали примерно столько же энергии, как и раньше.

Опасность интервального голодания

Через четыре недели в группе, которая не голодала, участники потеряли в среднем по 1,9 килограмма, практически вся потеря массы была обусловлена ​​уменьшением количества жира в организме.

Люди, которые получали аналогичное количество калорий, но голодали через день, потеряли примерно по 1,6 килограмма, однако половина этого похудения произошла за счет мышечной ткани.

Потеря веса в группе интервальной голодовки, которые через день ели в два раза больше, была крайне незначительной. То есть, без ограничения в калорийности она не была эффективной.

Ученые подчеркивают, что при голодании особенно важно помнить о том, что оно может привести к снижению мышечной массы. Кроме того, из-за голодовки сложно поддерживать хороший уровень физической активности, это может сказаться на здоровье в будущем.