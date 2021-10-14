Интервальное голодание: какой тип диеты самый эффективный и кому подходит такое питание

Дискуссии о пользе и вреде интервальной голодовки продолжаются давно. Исследователи из университета Иллинойса в Чикаго проанализировали 3 типа такого голодания и оценили его пользу для веса и здоровья у людей с ожирением.

Новое исследование это опровергает, хотя и действительно есть категории людей, которым лучше воздержаться от такого режима питания.

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Опираясь на данные из 25 исследований, ученые проанализировали эффект трех режимов интервального голодания:

Диету 1/1, где обычный режим питания через день чередуется с рационом калорийностью до 500 калорий, Диету 5/2, когда два дня в неделю человек ограничивает прием пищи, И популярную диету с ограничением приема пищи на определенное количество часов в сутки (к примеру, 8 часов для приема пищи и 16 часов голодания).

Тип диеты оказался самым эффективным

Первая диета привела к потере веса на 3 – 8% в течение 3 – 8 недель с наибольшим эффектом через 12 недель. Люди на таком режиме питания редко объедались и постепенно теряли вес. Вторая диета привела к таким же результатам, хотя большинство людей уже труднее придерживались ее правил.

А вот самый популярный тип голодания по часам приводил к потере веса в среднем на 3% независимо от продолжительности перерывов между едой. Исследователи отметили, что хотя эти результаты довольно скромны, они действительно стабильны.

Безопасность интервального голодания

Но выводы о безопасности такого типа питания важнее. Ученые подтвердили, что интервальное голодание не оказывает негативного влияния на организм и не вызывает расстройств пищевого поведения.

Кроме этого, диета положительно влияла на уровень артериального давления и инсулинорезистентность, а в некоторых случаях даже снижала повышенные показатели холестерина и триглицеридов. Также исследователи отметили, что у участников улучшилась регуляция аппетита, а сама диета положительно повлияла на микробиоту кишечника.

Кому не подходит интервальное голодание

Ученые подчеркнули, что есть люди, которым интервальное голодание не подходит ни в каком виде: беременные, люди с ИМТ меньше 18,5, дети до 12 лет, а также все люди со сменным графиком работы.