Эксперты отмечают, что термин "женская гигиена" является некорректным, следует называть это гигиеной вульвы и влагалища.

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Доктор медицины Фелиция Герш заявила, что подобно тому, как родители объясняют своим детям, что им нужно чистить зубы, они должны объяснить своему ребенку, как ухаживать за своими гениталиями.

Справка: влагалище – внутренняя часть половых органов, а вульва – наружные отделы половых органов, включая лобок, большие и малые половые губы, головку клитора, гимен, вагинальное отверстие, промежность, отверстие уретры, а также железистые и сосудистые структуры.

Для поддержания оптимального здоровья вульвы и влагалища Герш рекомендует диету, богатую:

антиоксидантами,

витамином Е,

витамином С,

омега-3 жирными кислотами,

омега-6 жирными кислотами,

белками,

пробиотиками.

Лорен Стрейчер, доктор медицинских наук, отмечает, что вульву нужно мыть так же, как и любую другую часть кожи на теле.

"Достаточно использовать мягкое мыло без запаха с водой под душем", – сказала Стрейчер.

Как правильно вытирать половые органы

"Самое главное, что нужно иметь в виду во время вытирания, – это то, что вы должны вытирать задний проход и влагалище отдельно", – сказала доктор медицинских наук.

Она рекомендует протереть каждую область отдельно одноразовой бумагой.

Вы не хотите загрязнять уретру чем-то из прямой кишки, поскольку это увеличивает риск заражения мочевыводящих путей,

– объяснила Стрейчер.

"Обязательно вытирайте спереди назад, всегда", – добавила она. По словам медика, после полового акта следует обязательно "мочиться, ведь это смывает бактерии с уретры".

"Не делайте никакого внутреннего промывания или очищения", – подчеркнула доктор медицины.

Интимная стрижка не влияет на гигиену

Стрейчер убеждает, что волосы на лобке имеют много важных биологических целей. Среди них – защита нежной кожи вульвы от трения во время полового акта и других действий.

"Но не было исследований, которые показали бы, что волосы на лобке выполняют какие-либо функции в отношении гигиены", – добавила она.

Также медик порекомендовала как можно чаще менять лезвие на бритве, если женщина бреется. Также после бритья следует высушить инструмент и хранить в закрытом шкафу, а не на полке возле душа. Это может помочь уберечь бритву от разрастания плесени и ржавчины.

Кроме того, теплый компресс на вросшем волосе может помочь открыть поры и вытянуть его из-под кожи.

Стоит ли успокаивать кожу вульвы

Медик подчеркнула, что при отстутствии раздражения не следует беспокоиться о средствах для успокоения кожи вульвы.

Также она рекомендует избегать любых продуктов для интимной гигиены с отдушками.

В чем опасность спринцевания

Эксперты подчеркнули, что спринцевание не только не приносит абсолютно никакой пользы, но может активно навредить.

Спринцевание – акт промывки вагинального канала водно-мыльной или водно-уксусной смесью – может изменить естественный микробиом влагалища.