Подростки были в возрасте 10 – 15 лет. Их успешно прооперировали.

Внимание Медики обнаружили, что антибиотики привели к странным симптомам

Это произошло уже дважды за последние 3 месяца. Всего за время хирургического вмешательства из мочевого пузыря ребят изъяли 62 и 24 магнитных шарика.

Послеоперационный период у этих пациентов прошел без осложнений. Их сразу выписали домой в удовлетворительном состоянии. Однако сейчас их ждет реабилитация.

Зачем они это сделали

Сами ребята объясняют такие "эксперименты" тем, что хотели усилить ощущение во время мастурбации.

Медики отмечают, что подростки часто прибегают к интимным экспериментам и не думают о неутешительных последствиях.

Призываем родителей уделять больше внимания своим детям, объяснять и предостерегать от опасности и, в конце концов, не покупать игрушек, которые не подходят детям по возрасту, особенно начиненных магнитами. Ведь своевременно выявленная проблема нивелирует риски и минимизирует опасность,

– подчеркнули медики.

Магнитные шарики в уретре: фото (18+)

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