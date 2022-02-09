Интимные эксперименты: на Волыни подростки запихали в уретру магнитные шарики, попали в больницу
Источник:Волынский областной перинатальный центр
Двое парней попали в больницу с одинаковой проблемой – медики у них обнаружили десятки магнитных шаров в мочевом пузыре.
Подростки были в возрасте 10 – 15 лет. Их успешно прооперировали.
Внимание Медики обнаружили, что антибиотики привели к странным симптомам
Это произошло уже дважды за последние 3 месяца. Всего за время хирургического вмешательства из мочевого пузыря ребят изъяли 62 и 24 магнитных шарика.
Послеоперационный период у этих пациентов прошел без осложнений. Их сразу выписали домой в удовлетворительном состоянии. Однако сейчас их ждет реабилитация.
Зачем они это сделали
Сами ребята объясняют такие "эксперименты" тем, что хотели усилить ощущение во время мастурбации.
Медики отмечают, что подростки часто прибегают к интимным экспериментам и не думают о неутешительных последствиях.
Призываем родителей уделять больше внимания своим детям, объяснять и предостерегать от опасности и, в конце концов, не покупать игрушек, которые не подходят детям по возрасту, особенно начиненных магнитами. Ведь своевременно выявленная проблема нивелирует риски и минимизирует опасность,
– подчеркнули медики.
Магнитные шарики в уретре: фото (18+)
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