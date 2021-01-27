Интимные мазки: Китай ввел новый тест на коронавирус
Китай начал использовать анальные мазки для выявления склонных к высокому риску инфицирования COVID-19. Такой метод может повысить уровень диагностики заболевания среди населения, в частности такие тесты уже применяют в аэропортах.
Источник The Gardian
Тестирование увеличивают, чтобы эффективнее выявлять больных
Китай ввел более строгие требования в отношении людей, прибывающих из-за рубежа, чтобы свести заболевания внутри страны к нулю.
Важно COVID-вакцины с низкой эффективностью могут способствовать опасным мутациям коронавируса
По данным государственной телекомпании CCTV, на прошлой неделе интимные мазки взяли у жителей районов с подтвержденными случаями в Пекине.
Те, кто находится в карантинных учреждениях, также прошли тесты.
Метод анального мазка "может повысить уровень выявления инфицированных людей", поскольку следы вируса задерживаются в интимной зоне дольше, чем в дыхательных путях,
– сообщил старший врач пекинской больнице Юань Ли Тунцзен.
Что предшествовало введению новых способов тестирования
- Небольшие локальные вспышки в последние недели стали причиной того, что несколько городов на севере Китая пришлось изолировать от остальной части страны.
- Вспышки заболевания стали причиной массовых кампаний по тестированию, которые в основном проводились с использованием мазков из горла и носа.
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