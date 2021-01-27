Китай начал использовать анальные мазки для выявления склонных к высокому риску инфицирования COVID-19. Такой метод может повысить уровень диагностики заболевания среди населения, в частности такие тесты уже применяют в аэропортах.

Источник The Gardian

Тестирование увеличивают, чтобы эффективнее выявлять больных

Китай ввел более строгие требования в отношении людей, прибывающих из-за рубежа, чтобы свести заболевания внутри страны к нулю.

Важно COVID-вакцины с низкой эффективностью могут способствовать опасным мутациям коронавируса

По данным государственной телекомпании CCTV, на прошлой неделе интимные мазки взяли у жителей районов с подтвержденными случаями в Пекине.

Те, кто находится в карантинных учреждениях, также прошли тесты.

Метод анального мазка "может повысить уровень выявления инфицированных людей", поскольку следы вируса задерживаются в интимной зоне дольше, чем в дыхательных путях,

– сообщил старший врач пекинской больнице Юань Ли Тунцзен.

Что предшествовало введению новых способов тестирования