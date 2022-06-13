Инвалидность во время войны можно установить дистанционно: разъяснение Минздрава

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что на период действия военного положения установить или продлить инвалидность гораздо проще – как детям, так и взрослым.

Для того чтобы упростить проведение медико-социальной экспертизы, правительство Украины приняло постановление КМУ № 225. Теперь инвалидность можно установить заочно и независимо от места регистрации, проживания или пребывания.

Как уберечься от кишечных инфекций летом в условиях войны: советы от Минздрава

Поэтому в том случае, когда ребенок с инвалидностью, которому исполнилось 18 лет, не может прибыть на осмотр в медико-социальную экспертную комиссию, такая комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии.

Проведение медико-социальной экспертизы по направлению врачебно-консультативной комиссии осуществляют независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека, обратившегося для установления инвалидности.

Безобразный обзор для получения выплат не требуется

Кроме того, на период действия военного положения людям с инвалидностью не нужно проходить повторное освидетельствование для получения социальных выплат.

Срок прохождения повторного осмотра, который пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок не позднее шести месяцев после его прекращения/отмены.

Какую помощь можно проходить без повторного осмотра

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) или медико-социальной экспертной комиссии МСЭК:

социальные выплаты;

реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, кресла колесные);

средства инконтиненции (например, памперсы, катетеры и т.п.);

образовательные услуги;

соответствующие льготы.

Дети с инвалидностью могут пройти медицинское обследование для проведения повторной медико-социальной экспертизы в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения. Это позволяет обеспечить социальную защиту и реализацию реабилитационных мероприятий детям с инвалидностью на период действия военного положения.

Ранее сообщалось, что медики экстренной медицинской помощи смогут получать точную геолокацию пациентов . Также они смогут поддерживать с ними видеосвязь и предоставлять необходимые консультации. Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту при разных обстоятельствах затруднен или требует большого промежутка времени.