В Ираке распространяется смертельная лихорадка, которая вызывает сильное кровотечение

Медицинская служба Ирака усиливает борьбу с распространением геморрагической лихорадки, которая вызывает быстрое и сильное кровотечение, особенно из носа.

Геморрагическая лихорадка

По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году в Ираке зафиксировали 19 смертей среди 111 случаев у людей с этой лихорадкой. Против заболевания нет вакцины, и она может, вызывая сильное внутреннее и наружное кровотечение, это приводит к смерти в двух из пяти случаев. Также вирус вызывает сильную лихорадку и рвоту.

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На бедный сельскохозяйственный регион Ди-Кар на юге Ирака приходится почти половина случаев со всей страны. Болезнь передается через клещей, хозяевами вируса являются как дикие, так и сельскохозяйственные животные, такие как буйволы, крупный рогатый скот, козы и овцы.

Вирус CCHF передается людям либо через укусы клещей, либо через контакт с кровью или тканями инфицированного животного во время или сразу после убоя,

– отмечают в ВОЗ.

Всплеск случаев в этом году шокировал чиновников, поскольку цифры намного превышают зарегистрированные случаи за 43 года с момента первого зафиксированного инфицирования в Ираке в 1979 году. В провинции Ди-Кар в 2021 году зафиксировали только 16 случаев, которые привели к семи смертям. Но в этом году уже зафиксировали 43 заражения.

По данным ВОЗ, цифры все еще незначительны по сравнению с пандемией COVID-19, где в Ираке зарегистрировано более 25 200 смертей и 2,3 миллиона зарегистрированных случаев, но медицинские работники обеспокоены.

Почему возникла новая вспышка

Уровень смертности от CCHF в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и на Балканах составляет от 10 до 40%. Представитель ВОЗ в Ираке Ахмед Зуитен заявил, что существует несколько гипотез по поводу новой вспышки в стране. Они включали распространение клещей в отсутствие кампаний по опрыскиванию скота во время COVID-19 в 2020 и 2021 годах.

И очень осторожно мы связываем часть этой вспышки с глобальным потеплением, которое продлило период размножения клещей. Но кажется, что смертность снижается, поскольку Ирак развернул кампанию по опрыскиванию, а новое лечение показало хорошие результаты,

– сказал он.

Кто болеет

Поскольку вирус в основном передается людям через клещей на скоте, большинство случаев заболевания приходится на фермеров, работников скотобоен и ветеринаров.

"Передача от человека к человеку может произойти в результате тесного контакта с кровью, выделениями или другими жидкостями инфицированных людей", – отметили в ВОЗ. Средний возраст инфицированных – 33 года, хотя в среднем он колеблется от 12 до 75 лет.