Иран одобрил собственную COVID-вакцину

В воскресенье, 13 июня, в Иране одобрили экстренное использование первой отечественной вакцины против коронавируса под названием COVIran Bareket. Препарат разработала иранская фармкомпания Shifa Pharmed.
В основе вакцины – деактивированный вирус SARS-CoV-2. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря 2020 года.
К теме Первый штат США отменил все карантинные ограничения: там вакцинировали 80% населения
Что известно об иранской вакцине против коронавируса COVIran Bareket
Источник: Википедия
- Это инактивированная вакцина, которая производится из ослабленного или убитого коронавируса (подобно тому, как производится вакцина против полиомиелита),
- В испытаниях вакцины вызвались принять участие более 65 тысяч иранцев. В первой фазе испытаний на людях, которая длилась от 45 до 60 дней, приняли участие 56 отобранных людей,
- Первую дозу препарата испытали на дочери Мохаммеда Мохбера (исполнителя обязанности директора компании Shifa Pharmed). Также вакцину ввели министр здравоохранения страны Саид Намаки и вице-президент Ирана по вопросам науки и технологий Сорен Саттари,
- Производство препарата может достигать 12 миллионов доз в месяц.
Министр здравоохранения Ирана Саид Намак рассказал, что местные ученые работают над разработкой еще одной COVID-вакцины совместно с Кубой.
К слову, среди стран Ближнего Востока Иран больше всего пострадал от пандемии коронавируса. Ранее государство столкнулось с проблемами, связанными с импортом достаточного количества вакцин.
В правительстве заявили, что усилиям Исламской Республики по массовой вакцинации препятствовали жесткие санкции США.
Кроме того, согласно правилам международной инициативы COVAX, Иран с 82 миллионами населения сможет заказать лишь половину необходимых стране доз COVID-вакцин.