Иран одобрил собственную COVID-вакцину

В воскресенье, 13 июня, в Иране одобрили экстренное использование первой отечественной вакцины против коронавируса под названием COVIran Bareket. Препарат разработала иранская фармкомпания Shifa Pharmed.

В основе вакцины – деактивированный вирус SARS-CoV-2. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря 2020 года.

К теме Первый штат США отменил все карантинные ограничения: там вакцинировали 80% населения

Что известно об иранской вакцине против коронавируса COVIran Bareket

Источник: Википедия

Это инактивированная вакцина, которая производится из ослабленного или убитого коронавируса (подобно тому, как производится вакцина против полиомиелита),

В испытаниях вакцины вызвались принять участие более 65 тысяч иранцев. В первой фазе испытаний на людях, которая длилась от 45 до 60 дней, приняли участие 56 отобранных людей,

Первую дозу препарата испытали на дочери Мохаммеда Мохбера (исполнителя обязанности директора компании Shifa Pharmed). Также вакцину ввели министр здравоохранения страны Саид Намаки и вице-президент Ирана по вопросам науки и технологий Сорен Саттари,

Производство препарата может достигать 12 миллионов доз в месяц.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намак рассказал, что местные ученые работают над разработкой еще одной COVID-вакцины совместно с Кубой.

К слову, среди стран Ближнего Востока Иран больше всего пострадал от пандемии коронавируса. Ранее государство столкнулось с проблемами, связанными с импортом достаточного количества вакцин.

В правительстве заявили, что усилиям Исламской Республики по массовой вакцинации препятствовали жесткие санкции США.

Кроме того, согласно правилам международной инициативы COVAX, Иран с 82 миллионами населения сможет заказать лишь половину необходимых стране доз COVID-вакцин.