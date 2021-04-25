Власти Ирана надеются, что это ускорит вакцинацию местного населения. Сейчас препарат находится на третьей стадии исследования.

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Подробности об иранской вакцине COVIRAN Bereket

В Тегеране нескольким добровольцам уже ввели дозу иранской прививки. В частности вакцинировали члена Национального совета борьбы с коронавирусом и местного политика.

Одним из добровольцев стал бывший преподаватель Мухаммеда Али. В целом впервые на человеке этот препарат испытали 29 декабря 2020 года. Впоследствии медики и ученые сообщили, что результат был удачным.



Иранский препарат ввели добровольцам 25 апреля 2021 года / Фото "Агентство Анадолу"

К сентябрю 2021 года в стране планируют произвести более 30 миллионов доз вакцины. В мае должны изготовить 1 миллион доз, в июне – 3,5 миллиона, в июле – 12 миллионов единиц вакцины. Зато в августе Иран планирует сделать аж 15 миллионов флаконов.

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