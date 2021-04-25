Власти Ирана надеются, что это ускорит вакцинацию местного населения. Сейчас препарат находится на третьей стадии исследования.
Актуально В мире сделали более 1 миллиарда прививок против COVID-19
Подробности об иранской вакцине COVIRAN Bereket
В Тегеране нескольким добровольцам уже ввели дозу иранской прививки. В частности вакцинировали члена Национального совета борьбы с коронавирусом и местного политика.
Одним из добровольцев стал бывший преподаватель Мухаммеда Али. В целом впервые на человеке этот препарат испытали 29 декабря 2020 года. Впоследствии медики и ученые сообщили, что результат был удачным.
Иранский препарат ввели добровольцам 25 апреля 2021 года / Фото "Агентство Анадолу"
К сентябрю 2021 года в стране планируют произвести более 30 миллионов доз вакцины. В мае должны изготовить 1 миллион доз, в июне – 3,5 миллиона, в июле – 12 миллионов единиц вакцины. Зато в августе Иран планирует сделать аж 15 миллионов флаконов.
Коронавирус в Иране: коротко
- По состоянию на 25 апреля 2021 года в Иране болеют почти 450 тысяч человек.
- Сейчас там одобрено 2 вакцины против COVID-19: Oxford/AstraZeneca и Sputnik V.
- Почти 150 тысяч иранцев уже полностью вакцинированы, 518 тысяч человек получили первую дозу.
- В декабре 2020 года президент Ирана Хасан Рухани заявил о препятствиях, которые США якобы создают в закупке Тегераном вакцины от COVID-19.