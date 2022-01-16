Такое в стране произошло впервые. Об этом сообщили на государственном телевидении Ирана. Там еще раз подтвердили опасность штамма.

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Также официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Мохаммад Хашеми заявил, что четвертый человек, у которого подтвердили "Омикрон", находится в тяжелом состоянии.

"Омикрон" в Иране обнаружили еще в декабре

Штамм коронавируса "Омикрон" впервые обнаружили в Иране в середине декабря 2021 года. Уже через месяц сообщили о случаях смерти в результате этого штамма вируса.

За все время пандемии, коронавирус унес жизни более 132 тысяч человек в стране. Это самый высокий показатель смертности на Ближнем Востоке.

Чем опасен "Омикрон": последние данные

Омикрон быстро вытесняет штамм "Дельта", становясь доминирующим в мире. А вот данные о госпитализациях не окончательны. Так что до сих пор трудно сказать, насколько опасен новый вариант.

Новый штамм имеет меньший период инкубации. В среднем он составляет 3 суток. Также он более заразен.

"Омикроном" чаще болеет молодежь.

Лишь 0,6% больных с "Омикроном" были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

Внимание! Другие данные указывают, что люди, инфицированные штаммом "Омикрон", по сравнению с "Дельтой", вдвое реже нуждаются в госпитализации и примерно на 75% реже попадают в реанимацию.

Кто чаще заражается штаммом "Омикрон" – видео