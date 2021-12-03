О разработке сообщили исследователи из Университета медицины и медицинских наук RCSI. По их словам, 3D-печать сможет улучшить восстановление после ран с помощью генерации плазмы.

Читайте также Как сделать укол самостоятельно: пошаговая инструкция

Кровь и ее компоненты, в частности плазма, в которой содержатся тромбоциты, заживляет раны и защищает от инфекции.

Какая функция у плазмы? Плазма крови – это жидкая часть, которая содержит органические вещества (белки, углеводы, соли и гормоны), а также тромбоциты – кровяные пластины. Именно тромбоциты накапливаются в месте раны и блокируют доступ к повреждению – так образуется рубец или темная корка. Чесать или сдирать эту корку нежелательно – в рану можно занести микробы или инфекцию.

Команда исследователей нашла способ улучшить процесс заживления – 3D-печать.



Плазму смогли изготовить на 3D-принтере / Фото Unsplash

Копирование большего количества плазмы крови с помощью технологии 3D-печати может помочь ученым создать имплантат PRP, который ускоряет заживление. Богатая тромбоцитами плазма является естественным лечебным веществом организма и составляет примерно половину крови человека.

Это интересно Неожиданно: есть заболевания, которые уменьшают риск инфицирования коронавирусом

Ученые предложили увеличить количество плазмы с помощью 3D-принтера. Они использовали эти тромбоциты для формирования имплантата. Врачи смогут поставить его на трудно заживающие кожные раны – например, большие швы после операции.

Напечатанная плазма может уменьшить шрамы

По результатам тестов, имплантат запускает развитие новых кровеносных сосудов и подавляет образование рубцов. По словам исследователей, оба свойства "печатной крови" являются ключевыми для успешного заживления ран.

С помощью 3D-печати PRP на каркасе из биоматериала мы можем увеличить образование кровеносных сосудов, а также избежать образования шрамов. Это приведет к более успешному заживлению ран,

– рассказал соавтор исследования Фергал О'Брайен.

Он отметил, что технология потенциально может быть использована для регенерации различных тканей, что существенно повлияет на регенеративную медицину.