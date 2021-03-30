Искали источник вируса: ВОЗ опубликовала полный отчет расследования в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный отчет о происхождении SARS-CoV-2, который является причиной коронавирусной болезни. Ведомство представило итоги работы миссии в Китае.
Источник:ВОЗ
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что отчет существенно улучшает понимание природы коронавируса, но расследование еще не завершено.
К теме Ученый из США заявил о происхождении коронавируса
Источник вируса не нашли
Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчет – очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой,
– отметил он.
Он также добавил, что на поиск источника нужно дополнительное время.
По итогам работы в китайском городе Ухань версия об утечке и лабораторном происхождении пандемии фактически отвергли.
4 возможных сценария передачи коронавируса
- По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".
- Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.
- Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной".
Поделиться новостью