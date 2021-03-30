Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный отчет о происхождении SARS-CoV-2, который является причиной коронавирусной болезни. Ведомство представило итоги работы миссии в Китае.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что отчет существенно улучшает понимание природы коронавируса, но расследование еще не завершено.

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Источник вируса не нашли

Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчет – очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой,

– отметил он.

Он также добавил, что на поиск источника нужно дополнительное время.

По итогам работы в китайском городе Ухань версия об утечке и лабораторном происхождении пандемии фактически отвергли.

4 возможных сценария передачи коронавируса

По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.

Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной".

К слову: большинство украинцев считают коронавирус SARS-CoV-2 искусственным. Среди этих людей большинство считает, что его разработали с целью уменьшения количества населения.