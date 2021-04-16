Максим Степанов заявил, что публичные люди отныне не будут получать остаточных доз вакцины. Соответствующие документы чиновник уже подписал.

Глава Министерства здравоохранения Степанов отметил, что право на прививку вакциной Pfizer сейчас имеют только люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации.

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Сейчас уже распространяются слухи, что рассчитывают тем или иным способом вакцинироваться именно почему-то Pfizer. Поэтому это исключительно медики, это наши граждане, которые старше 80 лет, это те, кто находятся в домах престарелых и интернатах,

– заметил Степанов.

Что еще сказал Степанов

Глава Минздрава подчеркнул, что приоритетом является защитить именно эти категории людей.

Такое решение министр аргументировал тем, что чаще всего от коронавируса умирают люди в возрасте 60+.

Они составляют более 82% из статистики смертности от COVID-19 в Украине.

Обратите внимание! Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech – 117 тысяч доз – прибыла в Украину 16 апреля. Всего к 2021 году Украина также должна получить еще 10 миллионов доз Pfizer.