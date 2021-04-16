Исключительно для медиков и престарелых, – Степанов о вакцинации Pfizer
Максим Степанов заявил, что публичные люди отныне не будут получать остаточных доз вакцины. Соответствующие документы чиновник уже подписал.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Глава Министерства здравоохранения Степанов отметил, что право на прививку вакциной Pfizer сейчас имеют только люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации.
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Сейчас уже распространяются слухи, что рассчитывают тем или иным способом вакцинироваться именно почему-то Pfizer. Поэтому это исключительно медики, это наши граждане, которые старше 80 лет, это те, кто находятся в домах престарелых и интернатах,
– заметил Степанов.
Что еще сказал Степанов
- Глава Минздрава подчеркнул, что приоритетом является защитить именно эти категории людей.
- Такое решение министр аргументировал тем, что чаще всего от коронавируса умирают люди в возрасте 60+.
- Они составляют более 82% из статистики смертности от COVID-19 в Украине.
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