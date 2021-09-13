Искривление может быть как врожденным, так и приобретенным в результате травмы, например если во время футбола мяч ударил в нос.

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Симптомы искривления перегородки

Симптомы есть не всегда, часто человек может жить и не знать, что у него смещена носовая перегородка. Если симптомы все-таки есть, то они могут быть такими:

заложенность носа;

носовые кровотечения;

храп;

громкое дыхание;

синусит;

апноэ во сне – короткая остановка дыхания, когда человек спит.

Лечение

Чтобы справиться с симптомами, врач может назначить:

Противоотечные средства – они снимают отек в носу, чтобы было легче дышать. Доступны в форме капель или таблеток. Их нельзя долго капать, потому что они вызывают привыкание и после прекращения приема симптомы могут ухудшиться.

Антигистаминные – помогают предотвратить заложенность носа или насморк.

Стероидные капли для носа – уменьшают отек в носу.

Септопластика

Если симптоматическое лечение не помогло, врач может назначить септопластику – операцию по исправлению формы перегородки. После операции симптомы могут как исчезнуть полностью, так и частично остаться. Это зависит от того, как сильно смещена перегородка.