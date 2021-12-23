Понг – видеоигра первого поколения. Первая версия состоит из ракетки и мяча. Игрок перемещает ракетку по траектории мяча. Так, исследователи научили играть в эту игру небольшую массу связанных клеток человеческого мозга.

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Масса, которую исследователи называют киборгом, создали путем размещения человеческих стволовых клеток на вершине микроэлектрического массива, где они выросли в клетки мозга.

Каким образом клетки играют в игру

Электрические сигналы отправляются на массив, чтобы сообщить клетке, где размещен мяч.

Например, если электроды расположены справа от кластерного огня, клетки мозга знают, что мяч находится слева от них.

Расстояние сигнала дает ячейкам информацию о частоте. Как и в настоящей игре, цель состоит в том, чтобы переместить ракетку на траекторию полета мяча.

Как происходило обучение

Киборга учили играть в эту игру так же, как и людей – с нескольких попыток масса научилась перемещать ракетку таким образом, чтобы это привело к успеху.

Система смогла научиться играть в Понг примерно через 5 минут – это гораздо быстрее, чем машины с искусственным интеллектом. Однако уровень навыков киборга был намного ниже, чем у людей.

В чем суть эксперимента

Исследователи предполагают, что их работа может привести к улучшению в конструкции систем машинного обучения или их использованию в других приложениях, таких как тестирование методов лечения, нацеленных на мозг.