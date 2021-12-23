Искусственно созданные клетки человеческого мозга научили играть в Понг

23 декабря 2021 , 18:26
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Источник:

BioRxiv

Команда исследователей, связанных с несколькими учреждениями в Австралии и Великобритании, научила небольшую массу клеток человеческого мозга играть в видеоигру Понг.

Понг – видеоигра первого поколения. Первая версия состоит из ракетки и мяча. Игрок перемещает ракетку по траектории мяча. Так, исследователи научили играть в эту игру небольшую массу связанных клеток человеческого мозга.

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Масса, которую исследователи называют киборгом, создали путем размещения человеческих стволовых клеток на вершине микроэлектрического массива, где они выросли в клетки мозга.

Каким образом клетки играют в игру

  • Электрические сигналы отправляются на массив, чтобы сообщить клетке, где размещен мяч.
  • Например, если электроды расположены справа от кластерного огня, клетки мозга знают, что мяч находится слева от них.
  • Расстояние сигнала дает ячейкам информацию о частоте. Как и в настоящей игре, цель состоит в том, чтобы переместить ракетку на траекторию полета мяча.

Как происходило обучение

Киборга учили играть в эту игру так же, как и людей – с нескольких попыток масса научилась перемещать ракетку таким образом, чтобы это привело к успеху.

Система смогла научиться играть в Понг примерно через 5 минут – это гораздо быстрее, чем машины с искусственным интеллектом. Однако уровень навыков киборга был намного ниже, чем у людей.

В чем суть эксперимента

Исследователи предполагают, что их работа может привести к улучшению в конструкции систем машинного обучения или их использованию в других приложениях, таких как тестирование методов лечения, нацеленных на мозг.

Автор: Анастасія Кушпіт