Искусственно созданные клетки человеческого мозга научили играть в Понг
Источник:BioRxiv
Команда исследователей, связанных с несколькими учреждениями в Австралии и Великобритании, научила небольшую массу клеток человеческого мозга играть в видеоигру Понг.
Понг – видеоигра первого поколения. Первая версия состоит из ракетки и мяча. Игрок перемещает ракетку по траектории мяча. Так, исследователи научили играть в эту игру небольшую массу связанных клеток человеческого мозга.
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Масса, которую исследователи называют киборгом, создали путем размещения человеческих стволовых клеток на вершине микроэлектрического массива, где они выросли в клетки мозга.
Каким образом клетки играют в игру
- Электрические сигналы отправляются на массив, чтобы сообщить клетке, где размещен мяч.
- Например, если электроды расположены справа от кластерного огня, клетки мозга знают, что мяч находится слева от них.
- Расстояние сигнала дает ячейкам информацию о частоте. Как и в настоящей игре, цель состоит в том, чтобы переместить ракетку на траекторию полета мяча.
Как происходило обучение
Киборга учили играть в эту игру так же, как и людей – с нескольких попыток масса научилась перемещать ракетку таким образом, чтобы это привело к успеху.
Система смогла научиться играть в Понг примерно через 5 минут – это гораздо быстрее, чем машины с искусственным интеллектом. Однако уровень навыков киборга был намного ниже, чем у людей.
В чем суть эксперимента
Исследователи предполагают, что их работа может привести к улучшению в конструкции систем машинного обучения или их использованию в других приложениях, таких как тестирование методов лечения, нацеленных на мозг.