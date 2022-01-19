Искусственные подсластители не утоляют голод и тягу к сладкому: во всем виноват кишечник

Оказывается, наш кишечник – настоящий сладкоежка. Его верхние отделы умеют отличать сахар от заменителей, а также влияют на мозг, сообщая ему, что именно человек съел.

Наши вкусовые рецепторы на языке легко обмануть. Такие вещества, как сахарин, неотам, ацесульфам, аспартам, сукралоза, адвантан, стевия и ло-хан-го, бывают в сотни раз слаще настоящего сахара, но при этом не содержат калорий.

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Новое исследование подсластителей

Когда ученые, исследуя восприятие вкуса, отключили лабораторным мышам рецепторы, которые отвечают за определение сладкого, они были удивлены тем, что животные все равно предпочитали продукты с настоящим сахаром.

Оказалось, что в верхних отделах кишечника есть специальные клетки-нейроподы, которые не только определяют, что именно мы едим, но и посылают сигнал в мозг. Сначала их ошибочно назвали энтероэндокринными клетками из-за их способности производить разные гормоны. Но последние исследования показали, что они могут посылать нервные сигналы, которые достигают мозга за миллисекунды.

Кишечник отличает подсластители от сахара

Для подтверждения гипотезы ученые вырастили в лаборатории клетки верхнего отдела кишечника мыши и человека. Когда в организм попадает настоящий сахар, он стимулирует нейроподы, и они высвобождают глутамат как нейротрансмиттер.

Искусственный сахар вызвал высвобождение другого нейротрансмиттера, АТФ. От того, какое вещество выделили клетки кишечника, мозг моментально понимает, съели ли мы сахар или заменитель.

Затем исследователи выключили нейроподы в кишечнике живой мыши, чтобы доказать, действительно ли эти клетки управляют нашим выбором пищи. В результате животные ели всю предлагаемую пищу, не делая отличий между сахаром и сахарозаменителем.

Ранее ученые выяснили, что искусственные подсластители не так вредны для организма, как сахар, но они могут накапливаться в кишечнике и стимулировать местные бактерии к обмену генами и развитию устойчивости к антибиотикам.