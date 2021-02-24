Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) нашли мощный антибиотик, который может убивать устойчивые супербактерии. В этом им помог искусственный интеллект.

Ученые считают, что искусственному интеллекту удалось найти самый мощный антибиотик из тех, которые известны сейчас в мире.

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Путь к открытию: как ИИ искал антибиотик

Ученые научили ИИ анализировать структуру 2 500 лекарств и других соединений с антибактериальными свойствами, которые могут убить кишечную палочку.

Впоследствии было проанализировано более 100 миллионов молекул, из которых было выбрано 23 потенциальных антибиотика, которые структурно отличаются от уже имеющихся и, по прогнозам, нетоксичны для клеток человека.

В итоге искусственный интеллект нашел халицин.

Халицин: что известно о первом антибиотике, открытом искусственным интеллектом

Новый антибиотик может уничтожить 35 типов потенциально смертельных бактерий, в том числе: туберкулез, кишечную палочку, сальмонеллу и другие лекарственно-устойчивые бактерии, которые могут вызвать инфекции крови, мочевыводящих путей и легких.

К примеру, во время эксперимента бактерия кишечной палочки уже на третий день начала вырабатывать резистентность (устойчивость) к антибиотику ципрофлоксацину. Через месяц лекарства действовали на бактерию в 200 раз слабее, чем в начале эксперимента. А вот к халицину у бактерии не возникло ни одной резистентности вообще.

Кроме этого, в ходе лабораторных испытаний против 5 видов бактерий антибактериальные свойства показали 8 молекул. 2 из них продемонстрировали особую мощность. Теперь исследователи планируют дополнительно исследовать эти молекулы, а еще проанализировать дополнительные объемы данных для поиска новых антибиотиков.