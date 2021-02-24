Искусственный интеллект нашел новый сверхмощный антибиотик
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) нашли мощный антибиотик, который может убивать устойчивые супербактерии. В этом им помог искусственный интеллект.
Источник:Cell
Ученые считают, что искусственному интеллекту удалось найти самый мощный антибиотик из тех, которые известны сейчас в мире.
К теме Нашли способ прогнозировать рак груди на 5 лет вперед
Путь к открытию: как ИИ искал антибиотик
- Ученые научили ИИ анализировать структуру 2 500 лекарств и других соединений с антибактериальными свойствами, которые могут убить кишечную палочку.
- Впоследствии было проанализировано более 100 миллионов молекул, из которых было выбрано 23 потенциальных антибиотика, которые структурно отличаются от уже имеющихся и, по прогнозам, нетоксичны для клеток человека.
- В итоге искусственный интеллект нашел халицин.
Халицин: что известно о первом антибиотике, открытом искусственным интеллектом
Новый антибиотик может уничтожить 35 типов потенциально смертельных бактерий, в том числе: туберкулез, кишечную палочку, сальмонеллу и другие лекарственно-устойчивые бактерии, которые могут вызвать инфекции крови, мочевыводящих путей и легких.
К примеру, во время эксперимента бактерия кишечной палочки уже на третий день начала вырабатывать резистентность (устойчивость) к антибиотику ципрофлоксацину. Через месяц лекарства действовали на бактерию в 200 раз слабее, чем в начале эксперимента. А вот к халицину у бактерии не возникло ни одной резистентности вообще.
Кроме этого, в ходе лабораторных испытаний против 5 видов бактерий антибактериальные свойства показали 8 молекул. 2 из них продемонстрировали особую мощность. Теперь исследователи планируют дополнительно исследовать эти молекулы, а еще проанализировать дополнительные объемы данных для поиска новых антибиотиков.
Поделиться новостью