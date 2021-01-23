Искусственный интеллект научили диагностировать рак за 20 минут
Ученые научили искусственный интеллект определять рак простаты по анализу мочи. Чувствительный биосенсор может определить болезнь за 20 минут.
Специалисты из корейского института науки и технологий (KIST) создали метод диагностики рака, который предусматривает анализ мочи с помощью чуткого биосенсора на основе электрических сигналов. Об этом сообщает EurekAlert.
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Для прохождения теста не нужно делать биопсию. Но поскольку концентрация факторов рака в моче низкая, то разработанный биосенсор можно использовать для классификации групп риска, а не для точных результатов.
Искусственный интеллект помог выявить 76 случаев болезни из около сотни. Точность теста составляла почти 100%. В дальнейшем ученые планируют опробовать этот метод для диагностики других видов рака.
Что стоит знать об онкологических заболеваниях:
- Онкологические болезни являются одной из самых распространенных причин смертности в мире.
- Самым частым является рак молочной железы. В большинстве случаев его обнаруживают у женщин, но на самом деле от него часто страдают и мужчины.
- Преодолеть рак можно, но значительно больше шансов это сделать, если выявить болезнь на ранней стадии. Поэтому необходимо тщательно следить за своим состоянием здоровья и не пренебрегать обращениями к врачу, если чувствуете, что "что-то не так".
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