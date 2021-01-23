Ученые научили искусственный интеллект определять рак простаты по анализу мочи. Чувствительный биосенсор может определить болезнь за 20 минут.

Специалисты из корейского института науки и технологий (KIST) создали метод диагностики рака, который предусматривает анализ мочи с помощью чуткого биосенсора на основе электрических сигналов. Об этом сообщает EurekAlert.

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Для прохождения теста не нужно делать биопсию. Но поскольку концентрация факторов рака в моче низкая, то разработанный биосенсор можно использовать для классификации групп риска, а не для точных результатов.

Искусственный интеллект помог выявить 76 случаев болезни из около сотни. Точность теста составляла почти 100%. В дальнейшем ученые планируют опробовать этот метод для диагностики других видов рака.

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