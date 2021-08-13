Так, искусственный интеллект научили собирать данные о здоровье человека. Для этого необходимо 45 секунд смотреть в камеру, чтобы измерить жизненные показатели.

Интересно Дело не в метаболизме: почему люди среднего возраста чаще набирают вес

Что делает приложение

В частности, с помощью приложения можно измерять:

частоту сердечных сокращений

проблемы с дыханием и пульсом;

насыщение кислородом;

уровень стресса.

Особенность такого искусственного интеллекта

Приложение использует камеру телефона, планшета или ноутбука. Оно анализирует состояние кожи пользователя. Известно, что при любом заболевании прежде всего меняется цвет кожи. Впрочем без явных симптомов человек не может распознать первые признаки болезни, а искусственный интеллект это делает запросто.

Система следит за мельчайшими изменениями оттенков кожи, которые зависят непосредственно от кровотока под поверхностью кожи.



Иллюстративное изображение технологии / Фото Binah.ai

Особенности

В компании отмечают, что главным в работе системы является именно искусственный интеллект. То, какая мощность у телефона тоже значительно улучшают результаты. Дело в том, что в приложении нужно постоянно калибровать камеру, находить лицо, отслеживать движения головы и так далее.

Однако, высокое разрешение камеры в смартфоне не играет большой роли, ведь изменения цвета довольно легко обнаружить.

Внимание! Система не записывает видео, а обрабатывает его в режиме реального времени, что уменьшает риски конфиденциальности.

Еще одним важным моментом является правильное освещение. Ведь в темноте или при очень ярком освещении камера не сможет точно зафиксировать изменения оттенка кожи.

Искусственный интеллект по-разному обрабатывает изображение для каждого показателя. Например, частоту сердечных сокращений можно подсчитать по пиковому кровотоку под кожей.

Это не полноценный диагноз

Новая технология пока не получила необходимых сертификатов и разрешений. Таким образом, результаты, которые она показывает нельзя считать полноценным диагнозом. Однако это можно использовать для регулярной проверки состояния здоровья.

Для следующих шагов компания ищет одобрения врачей в нескольких регионах и работает над добавлением новых жизненно важных – таких как температура тела и уровень алкоголя в крови.