Проблема деменции

ВОЗ считает, что во всем мире живет около 50 миллионов людей с деменцией, врачи ежегодно выявляют по 10 миллионов новых случаев. Специалисты опасаются, что к 2030 году на планете будет около 82 миллионов пациентов с этим диагнозом, а к 2050 – 152 миллиона.

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Это одна из основных причин инвалидности среди пожилых людей. А основная причина деменции – это болезнь Альцгеймера. На нее приходится 60-70% от всех случаев.

Диагностика деменции искусственным интеллектом

Чтобы обучить нейросеть, специалисты использовали данные более чем 15 тысяч пациентов из США. В начале исследования все они были здоровы, но в течение двух лет у десятой части из них обнаружили деменцию.

Машине дали проанализировать данные всех этих людей: память, функции мозга, результаты когнитивных тестов, факторы их образа жизни. Искусственный интеллект смог сопоставить этот массив разрозненных данных и выявить скрытые закономерности. Это позволило значительно повысить точность предсказания деменции у пожилых людей. При этом искусственный интеллект уменьшил количество ложных диагнозов.

Деменция – это состояние, которое очень пугает. Нейросети могут помочь ставить диагноз точнее, уменьшая ненужный стресс, к которому может привести неправильная диагностика,

– отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что лечение катаракты на 30% снижает риск развития деменции у пожилых людей. Ученые считают, что дело в восстановлении циклов сна и получении полного объема информации мозгом.