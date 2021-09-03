Искусственный интеллект научили предсказывать, каким больным понадобится ИВЛ

Исследователи разработали онлайн-инструмент, который поможет быстро определить, каким пациентам с COVID-19 понадобится аппарат ИВЛ. Его точность составляет 84%.

Инструмент разработали на основе анализа компьютерной томографии почти 900 пациентов с COVID-19. Он может быть важным как для врачей и больниц, так и для самих пациентов.

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Как работает новый инструмент

Медики надеются использовать эти результаты, чтобы испытать вычислительный инструмент в режиме реального времени в больницах. В случае успеха медицинский персонал больниц сможет загрузить цифровое изображение сканирования грудной клетки в облачное приложение, где ИИ проанализирует его и предскажет, понадобится ли этому пациенту аппарат искусственной вентиляции легких.

Компьютерная томография с помощью компьютеров с глубоким обучением или искусственного интеллекта (ИИ) выявила отличительные черты пациентов, которые позже попали в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и нуждались в помощи при дыхании. Эти шаблоны на компьютерной томографии не видны невооруженным глазом, их находит только компьютер.

Этот инструмент позволит медицинским работникам раньше назначать лекарства или поддерживающее вмешательство, чтобы замедлить прогрессирование заболевания. И это позволит на раннем этапе идентифицировать тех, кто склонен к повышенному риску развития тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома или смерти,

– отметили ученые.

Снижение потребности в ИВЛ

Новое крупное исследование показало, что пациенты, которые долго находятся в позе лежа на животе, реже нуждаются в искусственной вентиляции легких. Такое состояние способствует улучшению поступления кислорода в кровь и способствует снижению смертности.

Поэтому врачам нужно обеспечить максимальный комфорт для пациента в прон-позиции, чтобы он мог оставаться в таком положении минимум 8 часов в сутки.