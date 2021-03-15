Согласно данным ВОЗ, каждые 40 секунд 1 человек заканчивает жизнь самоубийством. Около 1 миллиона человек в год решают оборвать свою жизнь преждевременно. В целом самоубийства составляют 1,5% от всех смертей.

Ученые из Медицинского Университета Вандербилта (США) провели эксперимент, который длился 11 месяцев. В нем приняли участие около 78 тысяч взрослых людей.

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Это были пациенты, которых осматривали в стационарах амбулаторной и неотложной помощи по любой причине с июня 2019 года по апрель 2020 года.

395 из 78 тысяч человек сообщили о том, что у них есть суицидальные мысли,

85 пациентов предпринимали хотя бы одну попытку самоубийства,

23 – многочисленные попытки.

Оценка риска суицидальности проводилась с помощью МКБ-10 (Международная классификация болезней - 10).

На сколько отличались прогнозы ИИ от реальной жизни

Ученые создали систему машинного обучения, которая сгенерировала 115 905 прогнозов риска самоубийств для 77 973 человек. В результате ученые обнаружили высокий процент совпадений оценки риска самоубийств между реальными показателями и данными искусственного интеллекта.

Мы могли бы спросить сотни или даже тысячи людей о суицидальных мыслях, но не можем опросить миллионы, посещающих наш Медицинский центр каждый год,

– поделился один из авторов исследования Колин Г. Уолш.

Результаты ученых показали, что искусственный интеллект может помочь при выявлении риска самоубийств в глобальных масштабах, что поможет проводить своевременную профилактику.