В Испании разгорелся скандал из-за того, что военное руководство страны вакцинировалось от коронавируса вне очереди. Из-за этого начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал Мигель Анхель Вильярроя уже ушел в отставку.

Не исключено, что серия отставок продолжится. Об этом сообщает издание The Guardian. Кстати В Египте начали вакцинацию против коронавируса Что известно о скандале с вакцинацией Причиной скандала стала информация о том, что испанские военные и политические чиновники вакцинировались от COVID-19 раньше, чем медицинские работники и пожилые люди.

Чтобы сохранить имидж Вооруженных сил, генерал Вильярроя подал министру обороны заявление об отставке.

Сам 63-летний генерал заявил, что он"никогда не намеревался воспользоваться неоправданными привилегиями".

Впрочем, его отставку приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес. Кто еще ушел в отставку За день до отставки Вильярроя в МВД Испании уволили подполковника, который по данным внутреннего расследования вакцинировался вне очереди.

В несоблюдении порядка вакцинации подозревают также еще нескольких военных чиновников. Поэтому не исключено, что серия отставок продолжится. Обратите внимание! Власти Испании создаст специальную картотеку с именами людей, которые откажутся вакцинироваться от коронавируса. Доступ к реестру получат все страны Евросоюза. Подробнее – читайте по ссылке.