Вакцинировался от коронавируса вне очереди: в Испании начальник Генштаба ушел в отставку
В Испании разгорелся скандал из-за того, что военное руководство страны вакцинировалось от коронавируса вне очереди. Из-за этого начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал Мигель Анхель Вильярроя уже ушел в отставку.
Не исключено, что серия отставок продолжится. Об этом сообщает издание The Guardian.
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Что известно о скандале с вакцинацией
- Причиной скандала стала информация о том, что испанские военные и политические чиновники вакцинировались от COVID-19 раньше, чем медицинские работники и пожилые люди.
- Чтобы сохранить имидж Вооруженных сил, генерал Вильярроя подал министру обороны заявление об отставке.
- Сам 63-летний генерал заявил, что он"никогда не намеревался воспользоваться неоправданными привилегиями".
- Впрочем, его отставку приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Кто еще ушел в отставку
- За день до отставки Вильярроя в МВД Испании уволили подполковника, который по данным внутреннего расследования вакцинировался вне очереди.
- В несоблюдении порядка вакцинации подозревают также еще нескольких военных чиновников. Поэтому не исключено, что серия отставок продолжится.
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