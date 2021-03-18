Парламент Испании одобрил законопроект о легализации эвтаназии. Это четвертая страна в Европейском Союзе, которая ее узаконила.

За инициативу проголосовали 202 депутата нижней палаты парламента. 141 человек был против, еще двое – воздержались.

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Закон вступит в силу через 3 месяца. К этому времени власть должна сформировать специальные органы, которые будут заниматься рассмотрением и утверждением запросов.

Кто сможет подать запрос на эвтаназию в Испании:

Об эвтаназии может попросить любой совершеннолетний гражданин Испании.

Также заявку может подать резидент, который легально проживает в стране и находится "в здравом уме и твердой памяти".

Сегодня важный день: мы движемся к признанию прав человека. Мы движемся к тому, чтобы наше общество стало более гуманным и справедливым,

– заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Почему Испания решила одобрить эвтаназию

Испания легализовала эвтаназию благодаря усилиям общественности в ответ на ряд громких дел. В частности из-за дела парализованного в результате несчастного случая моряка Рамона Сампедро. О его истории рассказали в оскароносном фильме 2004 года "Море внутри".

Он 30 лет через суд требовал права на мирный и безболезненный уход жизни, но проиграл. Поэтому умер в 1998 году с помощью своей подруги Рамоны Манейро. Ее арестовали, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств. Когда истек срок давности дела, Манейро признала свою роль в смерти Сампедро.

Согласно опросу 2019 года, за декриминализацию эвтаназии выступают почти 90% испанцев.

На территории ЕС эвтаназия легализована еще в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.